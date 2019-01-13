Экс-игрок "Спартака" принес победу "Рубину" в товарищеском матче (видео)

Теги рубиндиошдьор втквладислав пантелеевпавел могилевец

Экс-игрок "Спартака" принес победу "Рубину" в товарищеском матче (видео)

Казанский "Рубин" в товарищеском матче добился победы над венгерским клубом "Диошдьор" со счетом 2:0.

Победу "рубиновым" принесли голы Владислава Пантелеева, который зимой перешел из "Спартака", а также Павла Могилевца.

Напомним, что "Рубин" занимает шестое место в чемпионате России после 17 туров.

Не пропустите:  "Спартак", возможно, интересуется игроком из Азии. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: полузащитник "Спартак" перешел в "Крылья Советов"

Официально: полузащитник "Спартак" перешел в "Крылья Советов"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов