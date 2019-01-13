Экс-игрок "Спартака" принес победу "Рубину" в товарищеском матче (видео)

Казанский "Рубин" в товарищеском матче добился победы над венгерским клубом "Диошдьор" со счетом 2:0.

Победу "рубиновым" принесли голы Владислава Пантелеева, который зимой перешел из "Спартака", а также Павла Могилевца.

Напомним, что "Рубин" занимает шестое место в чемпионате России после 17 туров.

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