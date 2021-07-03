Экс-игрок "Спартака" продавал экипировку "красно-белых" в Германии

Теги спартак москвамалкольм баду

Экс-игрок "Спартака" продавал экипировку "красно-белых" в Германии

Фото сайт "Спартака"

Телеграм-канал "Бухтельная" опубликовал историю о том, как бывший полузащитник московского "Спартака" Малкольм Баду зарабатывает после возвращения в Германию.

24-летний футболист продавал экипировку "красно-белых" в интернете на немецком аналоге сайта "Авито".

Когда ситуация получила огласку, все товары, предлагаемые хавбеком, были проданы менее, чем за час.

Напомним, что "Спартак" расторг контракт с Баду в январе этого года, заплатив ему около 48 тысяч евро в качестве неустойки. С тех пор немец остаётся без команды.

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