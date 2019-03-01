Экс-игрок "Спартака" продолжит карьеру в Китае

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Экс-игрок "Спартака" продолжит карьеру в Китае

Известный испанский полузащитник Хосе Мануэль Хурадо перешёл из "Аль-Ахли" в "Чанчунь Ятай".

32-летний футболист сменил команду на правах свободного агента и заключил с китайским клубом контракт до 31 декабря 2020 года.

Хурадо является воспитанником мадридского "Реала". С 2012 по 2015 год он выступал за московский "Спартак", сыграл 77 матчей и забил 14 голов.

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