Экс-игрок "Спартака" продолжит карьеру в Китае
Известный испанский полузащитник Хосе Мануэль Хурадо перешёл из "Аль-Ахли" в "Чанчунь Ятай".
32-летний футболист сменил команду на правах свободного агента и заключил с китайским клубом контракт до 31 декабря 2020 года.
Хурадо является воспитанником мадридского "Реала". С 2012 по 2015 год он выступал за московский "Спартак", сыграл 77 матчей и забил 14 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
|64
|2
|Цзянсу Шунтиан
|30
|57
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|52
|4
|Шанхай Шенхуа
|30
|48
|5
|Бейджин Гуоан
|30
|43
|6
|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|40
|7
|Чангша Гинде
|30
|40
|8
|Чонгцинь Лифан
|30
|37
|9
|Янбиан
|30
|37
|10
|Тянцзин Теда
|30
|36
|11
|Ляонинг Хонгюн
|30
|36
|12
|Чанчун Ятаи
|30
|35
|13
|Хенан Цзяние
|30
|35
|14
|Шандонг Луненг
|30
|34
|15
|Ханджоу Лучен
|30
|32
|16
|Shijiazhuang Yongchang
|30
|30