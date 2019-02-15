Экс-игрок "Спартака" прокомментировал первые матчи "Зенита" и "Краснодара" в 1/16 финала Лиги Европы

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Экс-игрок "Спартака" прокомментировал первые матчи "Зенита" и "Краснодара" в 1/16 финала Лиги Европы

Бывший игрок "Спартака" Валерий Рейнгольд рассказал, что думает о первых играх "Зенита" и "Краснодара" в 1/16 финала Лиги Европы. Об этом сообщает "Спорт уик-энд".

"Зенит" испугался, дрожал. А ведь ничего особенного в этом "Фенербахче" нет, средняя команда. Удивительно, что у "Зенита" совсем не чувствовалось игровой практики, а вот "Краснодар" выглядел иначе. Сравнение по итогам двух матчей в пользу команды Мусаева. Но им будет очень тяжело в ответной встрече. Конечно, это футбол, если наша команда ещё чуть-чуть наберёт кондиции, то всякое может случиться. Отрадно, что "Краснодар" никого не боится. Не просто так они опережают сегодня в турнирной таблице и "Спартак", и ЦСКА, и "Локомотив".

С большой уверенностью могу сказать, что при всех моих критических замечаниях "Зенит" пройдет "Фенербахче". У нас останется одна команда в Лиге Европы - "Зенит", - сказал Рейнгольд.

Ответный матч "Зенита" с "Фенербахче" состоится 21 февраля в Петербурге. "Краснодар" вновь встретится с "Байером" также 21-го февраля.

Читайте также:"Краснодар" разошелся миром с "Байером" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы soccernews.ru

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