Экс-игрок "Спартака" прокомментировал приглашение клуба на матч с "Зенитом" Карреру
Экс-игрок "Спартака" Валерий Рейнгольд рассказал, что думает о приглашении "Спартака" Карреру на матч 20-го тура РПЛ с "Зенитом". Об этом сообщает "Чемпионат".
"Думаю, приглашение Карреры на матч "Спартака" - это хорошая инициатива Федуна. С иностранными специалистами нужно обращаться аккуратно, нужно уметь с ними общаться. Это здорово, что человек приедет сюда, сходит на футбол. Его у нас многие любят, и любят по делу. Нужно уделить ему внимание! Он мог уехать обиженным на "Спартак", но вряд ли он откажет клубу в посещении матча. Слава богу, что клуб к этому пришёл, я очень рад и доволен!" - сказал Рейнгольд.
Напомним, вчера, 11 марта, Каррера прилетел в Москву. Узнав об этом, "Спартак" решил пригласить экс-наставника на матч с "Зенитом". Однако представителю тренера, которой являлся инициатором прилета Карреры, данная инициатива клуба показалась некорректной.
А еще: Представитель Карреры недоволен тем, что "Спартак" пригласил экс-тренера на матч с "Зенитом" | http://soccernews.ru
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