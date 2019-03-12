Экс-игрок "Спартака" прокомментировал приглашение клуба на матч с "Зенитом" Карреру

Теги спартак москвамассимо каррера

Экс-игрок "Спартака" прокомментировал приглашение клуба на матч с "Зенитом" Карреру

Экс-игрок "Спартака" Валерий Рейнгольд рассказал, что думает о приглашении "Спартака" Карреру на матч 20-го тура РПЛ с "Зенитом". Об этом сообщает "Чемпионат".

"Думаю, приглашение Карреры на матч "Спартака" - это хорошая инициатива Федуна. С иностранными специалистами нужно обращаться аккуратно, нужно уметь с ними общаться. Это здорово, что человек приедет сюда, сходит на футбол. Его у нас многие любят, и любят по делу. Нужно уделить ему внимание! Он мог уехать обиженным на "Спартак", но вряд ли он откажет клубу в посещении матча. Слава богу, что клуб к этому пришёл, я очень рад и доволен!" - сказал Рейнгольд.

Напомним, вчера, 11 марта, Каррера прилетел в Москву. Узнав об этом, "Спартак" решил пригласить экс-наставника на матч с "Зенитом". Однако представителю тренера, которой являлся инициатором прилета Карреры, данная инициатива клуба показалась некорректной. 

А еще: Представитель Карреры недоволен тем, что "Спартак" пригласил экс-тренера на матч с "Зенитом" | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно, когда "Манчестер Юнайтед" предложит контакт Сульшеру

Стало известно, когда "Манчестер Юнайтед" предложит контакт Сульшеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 40
2 Краснодар Краснодар 18 34
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 33
4 Спартак Москва Спартак Москва 19 32
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 32
6 Рубин Рубин 19 28
7 Ростов Ростов 19 26
8 Ахмат Ахмат 19 24
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 24
10 Урал Урал 19 23
11 Динамо Москва Динамо Москва 19 23
12 Оренбург Оренбург 17 22
13 Крылья Советов Крылья Советов 18 21
14 Анжи Анжи 19 18
15 Уфа Уфа 19 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов