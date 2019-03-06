Экс-игрок "Спартака" Промес вызван в сборную Голландии

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Экс-игрок "Спартака" Промес вызван в сборную Голландии

Стало известно, кто будет вызван в сборную Голландии на первые два матча квалификации чемпионата Европы-2020. 

В заявке числится 30 футболистов, среди которых экс-игрок "Спартака", а ныне полузащитник "Севильи" Квинси Промес.

Национальная команды Нидерландов 21 марта встретится с Белоруссией, а 24-го сыграет против Германии.

Ранее стало известно, что еще одного игрока "Спартака" Мельгарехо вызвали в сборную Парагвая.

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