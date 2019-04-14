Экс-игрок "Спартака" раскритиковал молодого футболиста, который не узнал его
Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев подверг критике полузащитника "Балтики" Дмитрия Захарова, который был признан лучшим игроком команды в матче 31-го тура ФНЛ с "Зенитом-2" (0:2).
"Дим, ты вообще меня знаешь?" - спросил Ловчев у Захарова. "Нет", - ответил 19-летний хавбек.
"Как дал бы по башке! Потом узнаешь. Лучший футболист страны далекого 1972 года. Играл за сборную мира. Было все: и чемпионства, и кубки, и прочие дела", - заявил Ловчев.
После 31 тура "Балтика" находится в зоне вылета на 16-й позиции, имея в активе 35 очков.
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