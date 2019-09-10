Экс-игрок "Спартака" рассказал о несостоявшейся отставке Черчесова из сборной России

Теги россиястанислав черчесоввиталий муткоевгений ловчев

Экс-игрок "Спартака" рассказал о несостоявшейся отставке Черчесова из сборной России

Бывший игрок "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев рассказал, что в марте 2017 года Станислав Черчесов мог быть уволен с поста главного тренера сборной России.

"Вспоминаю матч с Бельгией - еще до чемпионата мира, в Сочи. Тогда мне еще Мутко говорил: "Если не выиграем, придется снимать Стаса". Проигрывали 1:3, но сумели сравнять. Мне кажется, в тот момент стал проявляться характер", - написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Матч Россия - Бельгия завершился вничью со счетом 3:3. Россияне уступали после первого тайма, но сумели спасти матч благодаря голам Алексея Миранчука и Александра Бухарова.

В итоге, сборная России под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018.

Не пропустите: Черчесов высказался о возможном совмещении постов в сборной России и одном из клубов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" сыграет с бразильскими топ-клубами на Кубке Флориды

"Спартак" сыграет с бразильскими топ-клубами на Кубке Флориды

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов