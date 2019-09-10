Экс-игрок "Спартака" рассказал о несостоявшейся отставке Черчесова из сборной России

Бывший игрок "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев рассказал, что в марте 2017 года Станислав Черчесов мог быть уволен с поста главного тренера сборной России.

"Вспоминаю матч с Бельгией - еще до чемпионата мира, в Сочи. Тогда мне еще Мутко говорил: "Если не выиграем, придется снимать Стаса". Проигрывали 1:3, но сумели сравнять. Мне кажется, в тот момент стал проявляться характер", - написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Матч Россия - Бельгия завершился вничью со счетом 3:3. Россияне уступали после первого тайма, но сумели спасти матч благодаря голам Алексея Миранчука и Александра Бухарова.

В итоге, сборная России под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018.

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