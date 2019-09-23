Экс-игрок "Спартака" Шишкин поддержал возможный приход в команду Черчесова

Экс-игрок "Спартака" Роман Шишкин рассказал, что думает о возможном приходе в стан красно-белых главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Напомним, что 56-летний специалист работал с московским клубом с 2007 по 2008 года. Тогда "Спартак" занял второе место в чемпионате России.

"Было бы мне интересно сыграть в РПЛ против "Спартака" Черчесова? Было бы вообще любопытно понаблюдать за его работой в "Спартаке". Я выступал в той команде, когда Черчесов возглавлял красно-белых. Прошло много лет, и сейчас тренер приобрел богатый опыт - успешно поработал и с другими клубами, и в сборной.

Если так случится, что Черчесов снова придет в "Спартак", это будет уже другой Черчесов. Не тот, что 11 лет назад. Думаю, всем интересно, как при нем "Спартак" станет выглядеть", - сказал Шишкин.

"Спартак" после 10 туров РПЛ занимает 9 место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков, от лидирующего "Зенита" клуб отстает на 9 баллов.

25 сентября красно-белые сыграют с КАМАЗом в рамках 1/16 финала Кубка России. Начало встречи - в 18:30 (мск).

А еще: Президент "Урала" отреагировал на слухи об интересе "Спартака" к Парфёнову| http://soccernews.ru