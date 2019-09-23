Экс-игрок "Спартака" Шишкин поддержал возможный приход в команду Черчесова
Экс-игрок "Спартака" Роман Шишкин рассказал, что думает о возможном приходе в стан красно-белых главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Об этом сообщает "Матч ТВ".
Напомним, что 56-летний специалист работал с московским клубом с 2007 по 2008 года. Тогда "Спартак" занял второе место в чемпионате России.
"Было бы мне интересно сыграть в РПЛ против "Спартака" Черчесова? Было бы вообще любопытно понаблюдать за его работой в "Спартаке". Я выступал в той команде, когда Черчесов возглавлял красно-белых. Прошло много лет, и сейчас тренер приобрел богатый опыт - успешно поработал и с другими клубами, и в сборной.
Если так случится, что Черчесов снова придет в "Спартак", это будет уже другой Черчесов. Не тот, что 11 лет назад. Думаю, всем интересно, как при нем "Спартак" станет выглядеть", - сказал Шишкин.
"Спартак" после 10 туров РПЛ занимает 9 место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков, от лидирующего "Зенита" клуб отстает на 9 баллов.
25 сентября красно-белые сыграют с КАМАЗом в рамках 1/16 финала Кубка России. Начало встречи - в 18:30 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4