Экс-игрок "Спартака" Шюррле может продолжить карьеру в Италии
Полузащитника дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле приглашают поиграть в Серии А, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, на именитого немца нацелился "Беневенто", который уже гарантировал себе повышение в классе по итогам сезона.
Рыночная стоимость 29-летнего футболиста оценивается в 4,5 миллиона евро. Его контракт с "Боруссией" истекает через год.
В текущем сезоне Шюррле выступал на правах аренды за московский "Спартак", сыграл 18 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.
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Главные новости дня: 29 июня
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|Команда
|М
|О
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|Бавария Мюнхен
|32
|76
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|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
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|32
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|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
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|Унион Берлин
|32
|38
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|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
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|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
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|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20