Экс-игрок "Спартака" Шюррле может продолжить карьеру в Италии

Полузащитника дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле приглашают поиграть в Серии А, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, на именитого немца нацелился "Беневенто", который уже гарантировал себе повышение в классе по итогам сезона.

Рыночная стоимость 29-летнего футболиста оценивается в 4,5 миллиона евро. Его контракт с "Боруссией" истекает через год.

В текущем сезоне Шюррле выступал на правах аренды за московский "Спартак", сыграл 18 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

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