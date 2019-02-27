Экс-игрок "Спартака" согласовал условия контракта с итальянским топ-клубом

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Экс-игрок "Спартака" согласовал условия контракта с итальянским топ-клубом

Сербский защитник "Наполи" Никола Максимович согласовал условия нового контракта с клубом, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2023 года. Зарплата игрока вырастет до двух миллионов евро в год без учета бонусов. Его нынешний контракт истекает летом 2021 года.

В нынешнем сезоне 27-летний Максимович провел за "Наполи" 21 матч во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Во второй половине прошлого сезона он выступал за московский "Спартак" на правах аренды.

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