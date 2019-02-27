Экс-игрок "Спартака" согласовал условия контракта с итальянским топ-клубом
Сербский защитник "Наполи" Никола Максимович согласовал условия нового контракта с клубом, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2023 года. Зарплата игрока вырастет до двух миллионов евро в год без учета бонусов. Его нынешний контракт истекает летом 2021 года.
В нынешнем сезоне 27-летний Максимович провел за "Наполи" 21 матч во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Во второй половине прошлого сезона он выступал за московский "Спартак" на правах аренды.
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|О
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|69
|2
|Наполи
|25
|56
|3
|Интер Милан
|25
|47
|4
|Милан
|25
|45
|5
|Рома
|25
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|Лацио
|24
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|7
|Торино
|25
|38
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Фиорентина
|25
|36
|10
|Сампдория
|25
|36
|11
|Сассуоло
|25
|31
|12
|Дженоа
|25
|29
|13
|Парма
|25
|29
|14
|Кальяри
|25
|24
|15
|СПАЛ
|25
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|16
|Удинезе
|24
|22
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|Эмполи
|25
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|Болонья
|25
|18
|19
|Фрозиноне
|25
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|Кьево
|25
|10