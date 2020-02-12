Экс-игрок "Спартака" Тихонов высказался о перспективах главного тренера команды Тедеско

Теги доменико тедескоспартак москваандрей тихонов

Экс-игрок "Спартака" Тихонов высказался о перспективах главного тренера команды Тедеско

Бывший хавбек "Спартака" Андрей Тихонов рассказал, что думает о результатах команды под руководством Доменико Тедеско.

"Оценивать его работу можно будет только после зимних сборов. Когда Тедеско пришел, у него не было времени, чтобы подготовить команду. Можно сказать, он начинал работать вслепую. Сейчас же у него будет достаточно времени на подготовку. Он уже знает всех футболистов и их возможности. Есть время наиграть свои задумки.

Какой он профессионал, мы посмотрим весной.Говорить о том, что Тедеско всю жизнь учился на тренера и поэтому он точно станет хорошим специалистом, как-то неправильно", - цитируют Тихонова "Известия".

Напомним, во время предсезонной подготовки "Спартак" стал обладателем Кубка Париматч Премьер. В РПЛ после 19 туров команда занимает 10 место в турнирной таблице.

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