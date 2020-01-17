Экс-игрок "Спартака" Уорис перешел в "Страсбур"
Форвард "Порту" Маджид Уорис перешел в "Страсбур", сообщает пресс-служба клуба.
Французский клуб арендовал 28-летнего игрока до конца сезона. После окончания розыгрыша нападающий подпишет соглашение со "Страсбуром" до 2022 года.
Уорис играл в московском "Спартаке" в 2013 году. В нынешнем сезоне он не сыграл ни одного матча ха "Порту".
"Страсбур" после 20 туров занимает 12-е место в таблице чемпионата Франции.
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|Команда
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|Зенит Санкт-Петербург
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|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15