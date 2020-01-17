Экс-игрок "Спартака" Уорис перешел в "Страсбур"

Форвард "Порту" Маджид Уорис перешел в "Страсбур", сообщает пресс-служба клуба.

Французский клуб арендовал 28-летнего игрока до конца сезона. После окончания розыгрыша нападающий подпишет соглашение со "Страсбуром" до 2022 года.

Уорис играл в московском "Спартаке" в 2013 году. В нынешнем сезоне он не сыграл ни одного матча ха "Порту".

"Страсбур" после 20 туров занимает 12-е место в таблице чемпионата Франции.

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