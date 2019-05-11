Экс-игрок "Спартака" возглавил молодёжную сборную Хорватии

Хорватский футбольный союз в своём официальном твиттере объявил о назначении Огнена Вукоевича на пост наставника молодёжной сборной страны.

Для 35-летнего футболиста это первый тренерский опыт. Он будет работать с игроками в возрасте не старше 20 лет.

Стоит отметить, что в 2013 году Вукоевич выступал на правах аренды за московский "Спартак". Большую часть карьеры он провёл в киевском "Динамо".

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