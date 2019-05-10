Экс-игрок "Спартака", возможно, занижал свой возраст

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Экс-игрок "Спартака", возможно, занижал свой возраст

Тренер Вадим Добижа заявил, что у бывшего футболиста "Спартака" Артема Безродного был занижен возраст.

"Я работал с Безродным три года, а потом другой наш тренер, Алексеев, предложил отправить Артема и еще трех человек на просмотр в ЦСКА: "У нас денег нет. Может, они нам что-то заплатят". Из четырех человек ЦСКА выбрал двоих: Безродного и опорного полузащитника Игоря Шопина. После этого Артем пропал. Оказывается, "Спартак" в тот же вечер выдал его отцу машину и зачислил Артема к себе. Утащили. Безродный больше в нашем интернате не появлялся. Зато навестил батя - накрыл стол. 

Звонят мне из Москвы: "Вадим, да он же липач. Мы поехали на юношеское первенство мира и анализ крови показал, что он на два года старше". - "А я при чем? Мне его привезли". Потом я увидел в интернете, что Витька Звягинцев обвинил меня в подделке паспортов", - приводят слова Добижи российские СМИ. 

37-летний Безродный выступал за "Спартак" с 1995 по 1996 годы, а также с 1998 по 2003 годы. Всего он провел за "красно-белых" 85 матчей, забил 15 голов и отдал шесть результативных передач. В составе "Спартака" Безродный четыре раза становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок России. Также играл за "Байер", "МКТ-Араз", "Автолюкс", "Велетень", "Спартак-Сумстрой", "Кобру" и "Альянс". За сборную России сыграл 1 матч.

13 октября 2016 года Безродный скончался, возвращаясь домой после утренней пробежки.

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