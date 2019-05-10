Экс-игрок "Спартака", возможно, занижал свой возраст
Тренер Вадим Добижа заявил, что у бывшего футболиста "Спартака" Артема Безродного был занижен возраст.
"Я работал с Безродным три года, а потом другой наш тренер, Алексеев, предложил отправить Артема и еще трех человек на просмотр в ЦСКА: "У нас денег нет. Может, они нам что-то заплатят". Из четырех человек ЦСКА выбрал двоих: Безродного и опорного полузащитника Игоря Шопина. После этого Артем пропал. Оказывается, "Спартак" в тот же вечер выдал его отцу машину и зачислил Артема к себе. Утащили. Безродный больше в нашем интернате не появлялся. Зато навестил батя - накрыл стол.
Звонят мне из Москвы: "Вадим, да он же липач. Мы поехали на юношеское первенство мира и анализ крови показал, что он на два года старше". - "А я при чем? Мне его привезли". Потом я увидел в интернете, что Витька Звягинцев обвинил меня в подделке паспортов", - приводят слова Добижи российские СМИ.
37-летний Безродный выступал за "Спартак" с 1995 по 1996 годы, а также с 1998 по 2003 годы. Всего он провел за "красно-белых" 85 матчей, забил 15 голов и отдал шесть результативных передач. В составе "Спартака" Безродный четыре раза становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок России. Также играл за "Байер", "МКТ-Араз", "Автолюкс", "Велетень", "Спартак-Сумстрой", "Кобру" и "Альянс". За сборную России сыграл 1 матч.
13 октября 2016 года Безродный скончался, возвращаясь домой после утренней пробежки.
Не пропустите: Ананидзе заявил о желании вернуться в "Спартак". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Барселона" определилась со стоимостью Коутиньо
-
Неймар дисквалифицирован на три матча за удар фаната
-
Шпаргалка для Эмери! Рассказываем о ТОП-6 футболистах, которые могут усилить "Арсенал" уже этим летом
-
Агент: "Яя Туре завершил карьеру"
-
1
Моуринью: "Для меня вопрос, почему "Энфилд" стал сюрпризом для "Барселоны"
-
Пять игроков "Челси" попали в сборную недели Лиги Европы
-
"Рома" приняла решение расстаться с Раньери по окончании сезона
-
1
"Ювентус" рассматривает трех тренеров в качестве замены Аллегри
-
"Манчестер Юнайтед" опередил "Манчестер Сити" в борьбе за 21-летнего хавбека
-
Капелло составил символическую сборную из своих бывших игроков
-
Экс-игрок "Спартака", возможно, занижал свой возраст
-
Виллиан: "Не слышал об уходе Азара из "Челси"
-
Пако Хемес вылетел из Примеры с четвертым клубом подряд
-
Данни вернулся в Санкт-Петербург
-
Вертонген может не сыграть в финале Лиги Чемпионов
-
Продление аренды Мораты обойдется "Атлетико" в 18 миллионов евро
-
Английские клубы установили рекорд еврокубков
-
Шоу - лучший игрок "Манчестер Юнайтед" по итогам сезона
-
По два футболиста "Арсенала" и "Челси" претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
-
Фанаты "Реала" выбрали лучшего игрока апреля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|27
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|27
|45
|5
|Спартак Москва
|27
|43
|6
|Арсенал Тула
|27
|42
|7
|Оренбург
|27
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|27
|35
|11
|Урал
|27
|33
|12
|Динамо Москва
|27
|30
|13
|Крылья Советов
|27
|28
|14
|Уфа
|27
|26
|15
|Анжи
|27
|20
|16
|Енисей Красноярск
|27
|19