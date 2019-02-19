Экс-игрок "Спартака" высказался о возможном существовании в команде ОПГ "Ромашка"
Бывший футболист "Спартака" Роман Широков рассказал, что он не встречал в команде ОПГ "Ромашка", которая якобы причастна к отставке экс-главного тренера Массимо Карреры.
"Судя по прессе, "Ромашка" была. Но за два года я ее как-то не заметил. Заговор? Мне просто интересно – как это возможно? Куда пойдет Глушаков? К Федуну? Говорить, какой плохой тренер? А следом может зайти Каррера и сказать, что Глушаков – плохой?
Или зайдет другой футболист и скажет, что Каррера – хороший, а Глушаков – плохой. Мне кажется, что это просто нереально", – приводят слова Широкова российские СМИ.
По некоторым данным, в "Ромашку" входят старожилы клуба: Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков и Артем Ребров.
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|17
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|Динамо Москва
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|16
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|Енисей Красноярск
|17
|10