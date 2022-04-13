Экс-игрок "Спартака" ярко высказался о Федуне

Бывший полузащитник "Спартака" Ренат Сабитов поделился мнением о президенте московского клуба Леониде Федуне.

"У меня была одна история. Я получил травму плеча и не участвовал в матче. Леонид Арнольдович зашел в раздевалку, со всеми поздоровался, подошел ко мне и спросил про самочувствие. Для меня это показатель. На него все эти годы какие-то нападки постоянно идут, а человек продолжает и продолжает усердно работать для клуба. "Спартак" живет, он делает все для команды. Я всегда относился к этому человеку с особой поддержкой и благодарностью. Считаю, что он большой молодец и доказывает это, продолжает поддерживать "Спартак", несмотря на финансовые потери и происходящее в мире. Держит удар!" - приводит слова Сабитова "Спорт-Экспресс".

По некоторым данным, Федун за последние несколько недель потерял около 80 процентов своего состояния.

Сабитов выступал за "Спартак" с 2007 по 2010 годы. Всего он провел за клуб 63 матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал четыре результативные передачи.

Не пропустите: "Спартак" вновь изменил эмблему и представил специальное лого к столетию клуба. | http://soccernews.ru