Экс-игрок "Спартака" ярко высказался о Федуне
Бывший полузащитник "Спартака" Ренат Сабитов поделился мнением о президенте московского клуба Леониде Федуне.
"У меня была одна история. Я получил травму плеча и не участвовал в матче. Леонид Арнольдович зашел в раздевалку, со всеми поздоровался, подошел ко мне и спросил про самочувствие. Для меня это показатель. На него все эти годы какие-то нападки постоянно идут, а человек продолжает и продолжает усердно работать для клуба. "Спартак" живет, он делает все для команды. Я всегда относился к этому человеку с особой поддержкой и благодарностью. Считаю, что он большой молодец и доказывает это, продолжает поддерживать "Спартак", несмотря на финансовые потери и происходящее в мире. Держит удар!" - приводит слова Сабитова "Спорт-Экспресс".
По некоторым данным, Федун за последние несколько недель потерял около 80 процентов своего состояния.
Сабитов выступал за "Спартак" с 2007 по 2010 годы. Всего он провел за клуб 63 матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал четыре результативные передачи.
Не пропустите: "Спартак" вновь изменил эмблему и представил специальное лого к столетию клуба. | http://soccernews.ru
главное
-
"Манчестер Сити" прошел "Атлетико" в 1/4 финала Лиги чемпионов
-
"Ливерпуль" в феерическом матче прошел "Бенфику" в Лиге чемпионов
-
"Реал" и "Манчестер Юнайтед" поборются за аргентинского таланта
-
"Интер" нацелился на двух игроков "Реала"
-
Арбитр матча "Реал" - "Челси" посоветовал Тухелю почитать футбольные правила
Лента новостей
-
Фанастический матч в Ливерпуле, скромный успех "Ман Сити": результаты Лиги чемпионов 13 апреля
-
"Манчестер Сити" прошел "Атлетико" в 1/4 финала Лиги чемпионов
-
"Ливерпуль" в феерическом матче прошел "Бенфику" в Лиге чемпионов
-
"Реал" и "Манчестер Юнайтед" поборются за аргентинского таланта
-
Моуринью высказался о предстоящем матче с "Буде-Глимт" в 1/4 финала ЛК
-
Капелло оценил шансы "Реала" выиграть Лигу чемпионов
-
Алана Мамаева рассказала, как Павел вел себя с ее сыном
-
Джака рассказал, сколько он еще будет играть за "Арсенал"
-
"Арсенал" нацелился на экс-хавбека "Манчестер Сити"
-
Экс-игрок "Спартака" ярко высказался о Федуне
-
"Барселона" может купить защитника сборной Хорватии
-
"Атлетико" может перехватить трансферную цель "Барселоны"
-
Коллекционную карточку с изображением Месси продали за рекордную сумму
-
Хави ярко высказался об успехах "Реала" и "Вильярреала" в Лиге чемпионов
-
Сарри попросил "Лацио" купить трех игроков
-
"Интер" нацелился на двух игроков "Реала"
-
Алана Мамаева рассказала о деле Павла и Кокорина
-
Роберто может остаться в "Барселоне"
-
ПСЖ назвал "Интеру" цену на Паредеса
-
Мхитарян рассказал о целях "Ромы" на окончание этого сезона