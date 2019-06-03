Экс-игрок "Спартака" забил с центра поля в матче ПФЛ
Играющий тренер футбольного клуба "Муром" Дмитрий Кудряшов забил эффектный гол в матче ПФЛ против "Чертаново-2".
36-летний футболист решил пробить с центра поля и этим застал врасплох вратаря соперника. Смотрите, как это было!
Кудряшов известен по выступлениям за московский "Спартак", "Крылья Советов", "Анжи" и другие российские клубы.
Не пропустите: Ибрагимович забил шедевральный гол в матче МЛС. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Президент "Баварии" оценил вероятность трансфера Сане
-
"Арсенал" и ещё три клуба ведут борьбу за форварда "Леганеса"
-
Гризманн не знает, где продолжит карьеру
-
В раздевалке ПСЖ образовались два враждующих лагеря
-
СМИ узнали, какую должность займёт Паоло Мальдини в "Милане"
-
Система VAR будет использоваться на матчах финального турнира Лиги Наций
-
"Зенит" намерен усилиться хавбеком "Штутгарта"
-
"Рома" хочет купить игрока сборной Бразилии
-
Экс-игрок "Спартака" забил с центра поля в матче ПФЛ
-
Иван Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018
-
"Бока Хуниорс" нацелился на лидера "Севильи"
-
Натхо не исключил возвращение в ЦСКА
-
Балотелли готов перейти в "Парму"
-
1
"Ливерпуль" готовит новый контракт для Клоппа
-
Ибрагимович забил шедевральный гол в матче МЛС
-
Александр Глеб стал свободным агентом
-
Стало известно, сколько болельщиков пришло на чемпионский парад "Ливерпуля"
-
"Верона" вернулась в Серию А
-
"Реал" определился с размером предложения по Эриксену
-
Главные новости дня: 2 июня
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20