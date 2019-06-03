Экс-игрок "Спартака" забил с центра поля в матче ПФЛ

Играющий тренер футбольного клуба "Муром" Дмитрий Кудряшов забил эффектный гол в матче ПФЛ против "Чертаново-2".

36-летний футболист решил пробить с центра поля и этим застал врасплох вратаря соперника. Смотрите, как это было!

Кудряшов известен по выступлениям за московский "Спартак", "Крылья Советов", "Анжи" и другие российские клубы.

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