Экс-игрок "Спартака" Зе Луиш может продолжить карьеру в Катаре

Форвард "Порту" Зе Луиш может стать игроком "Катара". Об этом сообщает Record.

По данным источника, в 29-летнем футболисте заинтересован катарский клуб, выступающий в Старс-лиге.

Клуб хочет арендовать игрока с правом последующего выкупа. Стоимость аренды - 2 миллиона евро.

Напомним, нападающий перешел в "Порту" в июле 2019 года из "Спартака" за 10,75 млн евро.

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