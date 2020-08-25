Экс-игрок "Спартака" Зе Луиш может продолжить карьеру в Примере

Теги зе луишспартак москвасельта виготрансферы

Экс-игрок "Спартака" Зе Луиш может продолжить карьеру в Примере

Форвард "Порту" Зе Луиш может продолжить карьеру в "Сельте". Об этом сообщает A Bola.

По данным источника, Зе Луиш является альтернативным вариантом для испанского клуба. Приоритет галисийцев - игрок "Севильи" Карлос Фернандес.

Отметим, "Порту" готов отпустить футболиста не менее чем за 10 миллионов евро. Именно за такую сумму португальский клуб покупал форварда у "Спартака".

Зе Луиш в начале сезона-2020/21 отправился на самоизоляцию, так как в Кабо-Верде он контактировал с другом, зараженным коронавирусом.

А еще: КДК РФС наказал "Спартак" за расизм фанатов в адрес вратаря "Локомотива" Гильерме| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Нойер стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Нойер стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов