Экс-игрок "Спартака" Зе Луиш может продолжить карьеру в Примере

Форвард "Порту" Зе Луиш может продолжить карьеру в "Сельте". Об этом сообщает A Bola.

По данным источника, Зе Луиш является альтернативным вариантом для испанского клуба. Приоритет галисийцев - игрок "Севильи" Карлос Фернандес.

Отметим, "Порту" готов отпустить футболиста не менее чем за 10 миллионов евро. Именно за такую сумму португальский клуб покупал форварда у "Спартака".

Зе Луиш в начале сезона-2020/21 отправился на самоизоляцию, так как в Кабо-Верде он контактировал с другом, зараженным коронавирусом.

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