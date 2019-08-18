Экс-игрок "Спартака" Зе Луиш опубликовал новый снимок в инстаграме после победы "Порту"
Экс-нападающий "Спартака", а ныне игрок "Порту" Зе Луиш опубликовал новый снимок в своем инстаграме.
Напомним, в матче 2-го тура чемпионата Португалии форвард забил три гола "Витории Сетубал" (4:0).
"Работаем в тишине", - написал под фото игрок.
Зе Луиш перешел в "Порту" из "Спартака" летом этого года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|2
|6
|2
|ФК Фамаликао
|2
|6
|3
|Порту
|2
|3
|4
|Брага
|1
|3
|5
|Морейренсе ФК
|2
|3
|6
|Боавишта
|1
|3
|7
|Жил Висенте
|2
|3
|8
|Маритиму
|1
|1
|9
|Спортинг Лиссабон
|1
|1
|10
|Портимоненсе
|1
|1
|11
|КД Тондела
|1
|1
|12
|Белененсиш
|2
|1
|13
|Витория Сетубал
|2
|1
|14
|Витория Гимарайнш
|0
|0
|15
|Дешпортиво Авеш
|1
|0
|16
|Рио Аве
|1
|0
|17
|Санта-Клара
|1
|0
|18
|Пасуш де Феррейра
|1
|0