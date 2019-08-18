Экс-игрок "Спартака" Зе Луиш опубликовал новый снимок в инстаграме после победы "Порту"

Экс-нападающий "Спартака", а ныне игрок "Порту" Зе Луиш опубликовал новый снимок в своем инстаграме.

Напомним, в матче 2-го тура чемпионата Португалии форвард забил три гола "Витории Сетубал" (4:0).

"Работаем в тишине", - написал под фото игрок.

Зе Луиш перешел в "Порту" из "Спартака" летом этого года.

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