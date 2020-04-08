Экс-игрок "Спартака" Зе Луиш показал, как играет дома в футбол с собаков

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Экс-игрок "Спартака" Зе Луиш показал, как играет дома в футбол с собаков

Экс-игрок "Спартака" Зе Луиш, который на данный момент выступает за "Порту", показал в инстаграме, как играет с собакой в футбол в доме.

Напомним, футболисты вынуждены заниматься дома по индивидуальным программам из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире выявлено 1 433 055 случаев заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Скончалось - 82 138 человек, выздоровело - 302 367.

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