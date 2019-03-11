Экс-игрок "Спартака": "Жить в России было тяжело"
Бывший полузащитник московского "Спартака" Деми де Зеув вспомнил о периоде, когда он выступал за "красно-белых".
"Не могу сказать, что жалею о переезде в Россию. Но жить здесь было тяжело. Совсем другая культура, не как в Голландии. В "Спартаке" мы подолгу сидели на базе и много летали. Ну и язык, конечно. Я не оправдываюсь, но было сложно играть на том уровне, что и раньше. Всё шло от головы. Дома я был более расслаблен. Сам футбол в России тоже отличается. У вас много команд, которые стараются играть технично, но физическая составляющая важнее, чем в Голландии. В Эредивизии много шустрых парней, а в России в основном здоровые и крепкие. Плюс у нас много молодых - по 17-18 лет. А здесь всё не так", - цитирует 35-летнего голландца Sport24.
Де Зеув выступал за "Спартак" с 2011 по 2014 год, сыграл 33 матча, забил 3 гола и сделал 4 ассиста. Сдавался в аренду "Андерлехту".
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