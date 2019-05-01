Экс-игрок "Спортинга" о молодом Роналду: "Тогда я и подумать не мог, что он оставит такой след в истории футбола"

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Экс-игрок "Спортинга" о молодом Роналду: "Тогда я и подумать не мог, что он оставит такой след в истории футбола"

Экс-игрок "Спортинга" Виталий Кутузов рассказал, что помнит о совместной работе с Криштиану Роналду. Об этом сообщает AS.

"Тогда я и подумать не мог, что он оставит такой след в истории футбола. Роналду был так молод, однако я сразу понял, что он невероятно быстр и обладает особой техникой. 

Когда мы общались, он знал, что я приехал из "Милана". Он задавал мне тысячу вопросов, на тот момент россонери были престижными", - сказал Кутущов.

В составе "Милана" футболист выступил всего в двух матчах. Роналду выступал в "Спортинге" с 2001 по 2002 год.

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