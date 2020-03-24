Экс-игрок "Тамбова" Бенито: "Шахтёр" и киевское "Динамо" сильнее лучших российских команд"

Полузащитник киевского "Динамо" Бенито, который в январе перешёл в украинский клуб из "Тамбова", поделился мнением об уровне игры грандов УПЛ и РПЛ.

"Если честно, понятно, что чемпионат России сильнее, из-за того, что там много клубов одинакового уровня. В Украине есть два сильных клуба ("Шахтёр" и "Динамо" - примечание Soccernews), о которых все говорят. Но они сильнее лучших российских команд. Я могу тебе сказать, что "Динамо" точно сильнее "Зенита", - сказал Бенито.

Стоит отметить, что ни одна из команд РПЛ не пробилась в плей-офф еврокубков в этом сезоне. Из украинских клубов только "Шахтёр" вышел в 1/16 финала Лиги Европы, одолев на этой стадии "Бенфику", которая, к слову, в декабре разгромила "Зенит" со счётом 3:0.

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