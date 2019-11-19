Экс-игрок "Тоттенхэма" Гари Линекер разочарован увольнением Почеттино

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Экс-игрок "Тоттенхэма" Гари Линекер разочарован увольнением Почеттино

Экс-игрок "Тоттенхэма" Гари Линекер в своем твиттере высказался по поводу увольнения главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино.

Ранее стало известно, что 47-летний специалист покинул лондонский клуб из-за неудовлетворительных результатов команды.

"Почеттино годами помогал клубу прыгать выше головы. Желаю удачи им с поиском замены. Лучше него не будет", - написал Линекер.

47-летний Почеттино работал в "Тоттенхэме" с весны 2014 года. Вместе с ним команда в сезоне-2018/19 вышла в финал Лиги Чемпионов. В нынешнем розыгрыше "шпоры" с 14 баллами занимают 14 место.

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