Экс-игрок "Тоттенхэма" мощно высказался о Погба

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Экс-игрок "Тоттенхэма" мощно высказался о Погба

Экс-игрок "Тоттенхэм Хотспур" и "Манчестер Юнайтед" Тедди Шерингем рассказал, что думает о полузащитнике манкунианцев Поле Погба. Об этом сообщает Goal.

Футболист заявил, что француз смог бы попасть в состав команды образца 1999 года, которая завоевала за сезон три трофея. 

"Погба - талантливый игрок, он мог бы попасть в команду 1999 года. Там бы его научили делать правильные вещи в нужное время. Наша команда именно поэтому и стала сильной. Сейчас многие допускают большое количество ошибок", - заявил Шерингем. интернет-портал Goal.

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 19 играх, забил 7 голов и сделал 7 ассистов.

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