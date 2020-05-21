Экс-игрок "Тоттенхэма" Ваньяма рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА

Теги монреаль импактвиктор ваньямацска москважерминаль беерсхоттрансферы

Экс-игрок "Тоттенхэма" Ваньяма рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА

Бывший хавбек лондонского "Тоттенхэма" Виктор Ваньяма признался, что в 2011 году его хотел купить ЦСКА, но сделка сорвалась из-за агента.

"Многие клубы собирались приобрести меня у "Беерсхота". Один из них - московский ЦСКА. Они предлагали большие деньги и зарплату, которая мне бы понравилась. Но мой агент посоветовал не делать заработок приоритетом. Он объяснил, что сначала нужно сделать имя, а всё остальное придёт позднее. Агент сказал мне прямо, что он не примет их предложение, вне зависимости от того хочу я этого или нет. Он считал, что мне не нужно ехать в Россию, даже если там предлагают хороший оклад", - приводит слова кенийца Goal.com.

Сейчас 28-летний Ваньяма выступает за "Монреаль Импакт". Ранее также защищал цвета "Тоттенхэма", "Саутгепмтона" и "Селтика".

Не пропустите: Думбия сожалеет об уходе из ЦСКА в 2015 году. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стало известно, на сколько выросли долги "Манчестер Юнайтед"

Стало известно, на сколько выросли долги "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов