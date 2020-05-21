Экс-игрок "Тоттенхэма" Ваньяма рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА

Бывший хавбек лондонского "Тоттенхэма" Виктор Ваньяма признался, что в 2011 году его хотел купить ЦСКА, но сделка сорвалась из-за агента.

"Многие клубы собирались приобрести меня у "Беерсхота". Один из них - московский ЦСКА. Они предлагали большие деньги и зарплату, которая мне бы понравилась. Но мой агент посоветовал не делать заработок приоритетом. Он объяснил, что сначала нужно сделать имя, а всё остальное придёт позднее. Агент сказал мне прямо, что он не примет их предложение, вне зависимости от того хочу я этого или нет. Он считал, что мне не нужно ехать в Россию, даже если там предлагают хороший оклад", - приводит слова кенийца Goal.com.

Сейчас 28-летний Ваньяма выступает за "Монреаль Импакт". Ранее также защищал цвета "Тоттенхэма", "Саутгепмтона" и "Селтика".

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