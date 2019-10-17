Экс-игрок "Уфы" Засеев рассказал об отношении к Зинченко

Игрок "Алании" Азамат Засеев рассказал, как относится к игроку "Манчестер Сити" Александру Зинченко. Игроки вместе выступали в "Уфе".

"Думал ли, что Зинченко добьётся таких успехов? Так мало кто мог подумать. Возможно, даже сам Саня не думал. Но знаю наверняка, что мечтал. И не просто мечтал, а целенаправленно шёл к этой цели.

Зинченко - очень талантливый футболист, но что больше всего меня поражало - это его трудоспособность. Его Перевертайло даже штрафовал за то, что он тренировался больше, чем нужно", - сказал Засеев.

В этом сезоне футболист принял участие в 7 матчах АПЛ.

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