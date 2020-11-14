Экс-игрок "Ювентуса" Бенатиа сравнил Роналду и Месси
Бывший защитник туринского "Ювентуса" Мехди Бенатиа высказался о сравнениях Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
"Месси - это талант, а Роналду - работа. Уже 15 лет все вокруг обсуждают, кто из них лучший. Но в этом нет смысла. Месси, безусловно, один из лучших игроков в мире, если не сказать лучший. Криштиану - это больше работа, чем талант, но он тоже очень талантлив. Роналду работал больше, чем другие, но это не повод сомневаться в его таланте, мы не можем резюмировать его карьеру только на работе", - цитирует Бенатиа Sport.es.
Марокканец успел поиграть вместе с Роналду в "Ювентусе" всего полсезона, после чего уехал в Катар.
Напомним, что португалец и аргентинец на двоих выиграли 11 "Золотых мячей".
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|20
|27
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