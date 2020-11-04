Экс-игрок "Ювентуса" Бруно обвинил Роналду в неуважении к итальянцам
Экс-игрок "Ювентуса" Паскуале Бруно высказался по поводу форварда команды Криштиану Роналду.
"Роналду ведет себя неуважительно. За два года в Италии он так и не научился говорить на нашем языке. Говорит на испанском.
Он не уважает ни партнеров по команде, ни итальянцев", - цитирует Бруно Calciomercato.
Напомним, 35-летний португалец играет в "Юве" с 2018 года. В составе туринского клуба он провел 92 матча, забил 70 голов и сделав 18 ассистов. Его контракт с командой рассчитан до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17