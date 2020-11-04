Экс-игрок "Ювентуса" Бруно обвинил Роналду в неуважении к итальянцам

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Экс-игрок "Ювентуса" Бруно обвинил Роналду в неуважении к итальянцам

Экс-игрок "Ювентуса" Паскуале Бруно высказался по поводу форварда команды Криштиану Роналду.

"Роналду ведет себя неуважительно. За два года в Италии он так и не научился говорить на нашем языке. Говорит на испанском.

Он не уважает ни партнеров по команде, ни итальянцев", - цитирует Бруно Calciomercato.

Напомним, 35-летний португалец играет в "Юве" с 2018 года. В составе туринского клуба он провел 92 матча, забил 70 голов и сделав 18 ассистов. Его контракт с командой рассчитан до лета 2022 года.

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