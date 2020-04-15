Экс-игрок "Ювентуса" Будянский: "Нравятся Миранчуки. Магкеев - красавчик!"
Полузащитник Виктор Будянский, который почти всю карьеру провел в итальянском клубе, рассказал, кто из российских футболистов больше всего подходит под итальянский футбол.
"Миранчуки мне нравятся. Я еще смотрел игру "Локомотива", там был такой высокий… Он играл в полузащите опорного и защите… как его зовут… Станислав Магкеев. Ему 21 год. Он мне очень понравился. Уверенный. В центре полузащиты. Мало ошибается. Красавчик! Позвонил отцу и говорю: "Интересный игрок!" "Локомотив" - молодцы! Они постоянно молодых игроков подбирают", - рассказал футболист в "Яндекс. Дзене".
За всю карьеру Будянский сменил шесть итальянских клубов, а также один российский клуб.
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Сетьен рассказал, о чем мечтает во главе "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16