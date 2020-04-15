Экс-игрок "Ювентуса" Будянский: "Нравятся Миранчуки. Магкеев - красавчик!"

Полузащитник Виктор Будянский, который почти всю карьеру провел в итальянском клубе, рассказал, кто из российских футболистов больше всего подходит под итальянский футбол.

"Миранчуки мне нравятся. Я еще смотрел игру "Локомотива", там был такой высокий… Он играл в полузащите опорного и защите… как его зовут… Станислав Магкеев. Ему 21 год. Он мне очень понравился. Уверенный. В центре полузащиты. Мало ошибается. Красавчик! Позвонил отцу и говорю: "Интересный игрок!" "Локомотив" - молодцы! Они постоянно молодых игроков подбирают", - рассказал футболист в "Яндекс. Дзене".

За всю карьеру Будянский сменил шесть итальянских клубов, а также один российский клуб.

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