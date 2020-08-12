Экс-игрок "Ювентуса" и "Арсенала" Штефан Лихтштайнер объявил о завершении карьеры

Швейцарский защитник Штефан Лихтштайнер принял решение о завершении карьеры. Футболист завершил выступления в возрасте 36 лет.

Лихтштайнер является воспитанником "Грассхоппера". Он выступал за "Лилль", "Лацио", "Ювентус", "Арсенал" и "Аугсбург". За сборную Швейцарии сыграл 105 матчей и забил восемь голов. Семикратный чемпион Италии, чемпион Швейцарии, пятикратный обладатель Кубка Италии, четырехкратный обладатель Суперкубка Италии. Двукратный финалист Лиги Чемпионов.

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