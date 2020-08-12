Экс-игрок "Ювентуса" и "Арсенала" Штефан Лихтштайнер объявил о завершении карьеры

Теги арсенал лондонювентусштефан лихтштайнер

Экс-игрок "Ювентуса" и "Арсенала" Штефан Лихтштайнер объявил о завершении карьеры

Швейцарский защитник Штефан Лихтштайнер принял решение о завершении карьеры. Футболист завершил выступления в возрасте 36 лет.

Лихтштайнер является воспитанником "Грассхоппера". Он выступал за "Лилль", "Лацио", "Ювентус", "Арсенал" и "Аугсбург". За сборную Швейцарии сыграл 105 матчей и забил восемь голов. Семикратный чемпион Италии, чемпион Швейцарии, пятикратный обладатель Кубка Италии, четырехкратный обладатель Суперкубка Италии. Двукратный финалист Лиги Чемпионов. 

Не пропустите: Футболист "Барселоны" сдал положительный тест на коронавирус. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В "Спартаке" прокомментировали вердикт РФС по судейству в матче с "Сочи"

В "Спартаке" прокомментировали вердикт РФС по судейству в матче с "Сочи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов