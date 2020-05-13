Экс-игрок "Ювентуса" назвал коронавирус обычным гриппом

Бывший вратарь туринского "Ювентуса" Стефано Таккони заявил, что он не верит в серьезность коронавируса.

"Я считаю, что коронавирус - это обычный грипп. Когда говорят о тысячах смертей, то я не уверен, что все они от коронавируса. Нельзя всех причислять в одну корзину. Я считаю, что сезон необходимо возобновить и проводить матчи с болельщиками", - приводит слова Таккони Football Italia.

В настоящее время в Италии коронавирусом заразились более 221 тысяч человек. От осложнений, вызванных вирусом, скончались более 30 тысяч человек.

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