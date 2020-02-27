Экс-игрок "Ювентуса" назвал Роналду проблемой для команды



Бывший полузащитник "Ювентуса" Эмануэле Джаккерини заявил, что туринский клуб не может демонстрировать сильную игру из-за нападающего Криштиану Роналду.

"Ювентус" выбрал довольно неожиданного тренера, футбол которого строится на быстрых передачах. Это было его главной фишкой в "Наполи". Но в "Ювентусе" ему сложно привить свою философию из-за Роналду, который играет по-другому.

Сарри сложно, так как "Ювентус" годами играл в другой футбол. Я думаю, что в систему идеально вписался бы Манджукич, но клуб решил его продать.

В "Ювентусе" есть игроки, которые могут решить исход матча, а "Наполи" добивался успеха благодаря командной игре. "Ювентус" играет для Роналду, поэтому Сарри приходится подстраиваться под него, хотя должно быть наоборот", - приводит слова Джаккерини DAZN.

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