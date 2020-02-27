Экс-игрок "Ювентуса" назвал Роналду проблемой для команды
Бывший полузащитник "Ювентуса" Эмануэле Джаккерини заявил, что туринский клуб не может демонстрировать сильную игру из-за нападающего Криштиану Роналду.
"Ювентус" выбрал довольно неожиданного тренера, футбол которого строится на быстрых передачах. Это было его главной фишкой в "Наполи". Но в "Ювентусе" ему сложно привить свою философию из-за Роналду, который играет по-другому.
Сарри сложно, так как "Ювентус" годами играл в другой футбол. Я думаю, что в систему идеально вписался бы Манджукич, но клуб решил его продать.
В "Ювентусе" есть игроки, которые могут решить исход матча, а "Наполи" добивался успеха благодаря командной игре. "Ювентус" играет для Роналду, поэтому Сарри приходится подстраиваться под него, хотя должно быть наоборот", - приводит слова Джаккерини DAZN.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|60
|2
|Лацио
|25
|59
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|24
|45
|5
|Рома
|25
|42
|6
|Наполи
|25
|36
|7
|Милан
|25
|36
|8
|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
|35
|10
|Болонья
|25
|34
|11
|Кальяри
|24
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|25
|29
|14
|Торино
|24
|27
|15
|Удинезе
|25
|27
|16
|Лечче
|25
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|25
|22
|19
|Брешия
|25
|16
|20
|СПАЛ
|25
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