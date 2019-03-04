Экс-игрок "Ювентуса" оценил шансы клуба в ответном матче Лиги Чемпионов с "Атлетико"

Бывший защитник "Ювентуса" Мехди Бенатия верит, что туринский клуб может пройти "Атлетико" в 1/8 финала Лиге Чемпионов, но сомневается в победе команды в турнире.

"Аллегри добился успехов с "Ювентусом". Но я не уверен, что он сможет привести команду к успеху в Лиге Чемпионов.

"Ювентус" мог бы добиться и более удачного результата в первом матче 1/8 финала с "Атлетико". Но "Юве" еще сохраняет шансы. Если клуб выйдет в финал, то я куплю билет и приду на стадион, чтобы поддержать бывших партнеров по команде", - приводит слова Бенатия Sky Sport Italia.

Ответный матч "Ювентус" - "Атлетико" состоится 12 марта. Напомним, что в первом матче "Ювентус" проиграл испанскому клубу со счетом 0:2.

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