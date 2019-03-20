Экс-игрок "Ювентуса" возглавил "Удинезе"

Бывший игрок "Ювентуса" Игор Тудор стал новым главным тренером "Удинезе". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня, 20 марта, стало известно, что "Удинезе" уволил 46-летнего итальянца Давиде Николы, который возглавлял команду с ноября 2018 года.

Ранее новый тренер уже возглавлял "Удинезе" в апреле прошлого года, но ушел, проведя четыре матча, так как новый контракт не был ему предложен.

"Удинезе" на данный момент занимает 16 место в турнирной таблице Серии А.

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