Экс-игрок "Ювентуса" жестко раскритиковал Роналду

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Экс-игрок "Ювентуса" жестко раскритиковал Роналду

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Бывший полузащитник "Ювентуса" Массимо Мауро подверг жесткой критике португальского нападающего туринского клуба Криштиану Роналду.

"Роналду нигде не был лидером и никогда не будет. Ему важнее собственные достижения, чем успехи команды. Криштиану не ведет за собой партнеров. Он просто хочет получать мяч, чтобы забить гол. Роналду является сильным индивидуалистом, но не командным игроком. С ним "Ювентус" не стал сильнее, а в Лиге Чемпионов результаты команды ухудшились. Лучше всего для Роналду и "Ювентуса" будет разойтись", - приводит слова Мауро La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел за "Ювентус" 37 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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