Экс-игрок "Зенита" Бруну Алвеш высказался о будущем Роналду
Фото твиттер Криштиану Роналду
Экс-игрок "Зенита" и сборной Португалии Бруну Алвеш высказался о будущем форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Думаю, Роналду останется в "Ювентусе". "Ювентус" - топ-клуб, в нем много прекрасных игроков. Возвращение Аллегри очень важно для команды. "Ювентус" силён, и, когда футболист в отличной форме, он не захочет уходить из сильного клуба", - цитирует Алвеша Tuttomercatoweb.
Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года. Его контракт с клубом истекает следующим летом.
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