Экс-игрок "Зенита" Бруну Алвеш высказался о будущем Роналду

Фото твиттер Криштиану Роналду

Экс-игрок "Зенита" и сборной Португалии Бруну Алвеш высказался о будущем форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Думаю, Роналду останется в "Ювентусе". "Ювентус" - топ-клуб, в нем много прекрасных игроков. Возвращение Аллегри очень важно для команды. "Ювентус" силён, и, когда футболист в отличной форме, он не захочет уходить из сильного клуба", - цитирует Алвеша Tuttomercatoweb.

Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года. Его контракт с клубом истекает следующим летом.

Читайте также: Ди Мария: "Роналду наверняка умирает от желания перейти в ПСЖ". | http://soccernews.ru