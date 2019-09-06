Экс-игрок "Зенита" Быстров рассказал о своем отношении к гомосексуалистам

Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров заявил, что он отрицательно относится к гомосексуалистам.

"К геям я ужасно отношусь, это ужас вообще. Как оказался у гей-клуба? Да просто пьяный был и перепутал двери. Даже не помню, что меня ударили. Я просто в Интернете посмотрел потом. После он сказал, что был неправ.

Драк немного было в моей жизни, мне как-то везло в этих ситуациях. Видимо, скорость у меня хорошая, бегаю быстро. Это мне помогало",- сказал Быстров в интервью YouTube-каналу "Быстров и Кларк".

35-летний Быстров является воспитанником "Зенита". За петербургский клуб он выступал с 2002 по 2005 годы, а также с 2009 по 2014 годы. Также играл за "Анжи", "Краснодар" и "Тосно". Двукратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка России. В данный момент футболист является свободным агентом.

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