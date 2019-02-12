Экс-игрок "Зенита" дал прогноз на матч "Фенербахче" - "Зенит"

Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин в эфире "Матч премьер" поделился мнением о матче 1/16 финала Лиги Европы между "Зенитом" и "Фенербахче". Игра в Стамбуле проходит в эти минуты (первый тайм, 1:0)

"Надеюсь, что будет надежная оборона и будут получаться выходы в контратаку. "Зенит" на это способен. 1:1 в гостях это хороший результат", - сказал экс-игрок.

Ответная встреча состоится 21 февраля в Петербурге.

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