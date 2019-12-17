Экс-игрок "Зенита" Данни подтвердил завершение карьеры

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Экс-игрок "Зенита" Данни подтвердил завершение карьеры

Известный португальский полузащитник Данни сообщил, что повесил бутсы на гвоздь.

"Да, я закончил карьеру. Сейчас отдыхаю, провожу время с семьей. Наслаждаюсь жизнью на острове Мадейра", - сказал 36-летний хавбек.

Последним клубом Данни был "Маритиму", который он покинул в декабре 2018 года.

Футболист также выступал за "Спортинг", московское "Динамо", "Зенит" и пражскую "Славию".

За сборную Португалии Данни провёл 38 матчей и забил 4 гола. В его активе 10 выигранных трофеев.

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