Экс-игрок "Зенита" Данни рассказал о сильных сторонах "Бенфики"
Бывший игрок "Зенита" Данни рассказал, чего стоит опасаться сине-бело-голубым в матче с "Бенфикой" в Лиге Чемпионов. Об этом сообщает "Матч ТВ".
"У "Бенфики" есть невероятные футболисты, которые могут перевернуть ситуацию на поле. На данный момент я бы отметил игру Винисиуса (Карлуша). Он забил пять голов из восьми. Этот бразилец очень уверен в себе и невероятно хорош.
В Лиссабоне "Зениту" необходимо играть только на победу. О ничьей не может быть и речи. Дома "Бенфика" хорошо играет и забивает почти в каждом матче", - сказал Данни.
Матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Бенфика" - "Зенит" состоится 10 декабря в Лиссабоне.
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