Экс-игрок "Зенита" допустил сокращение финансирования клуба со стороны "Газпрома"
Бывший форвард "Зенита" Андрей Николаев не исключил, что госкорпорация "Газпром" на фоне кризиса уменьшит финансирование питерского клуба.
"Большинство клубов, на мой взгляд, ожидает снижение бюджетов, что обязательно скажется и на трансферной политике, и на результатах. "Зенит" это не коснётся. А вот в этом я не уверен. У "Газпрома" сейчас то же не всё так безоблачно. Проблемы есть. Может встать вопрос: финансировать ли дальше "Зенит"? Ситуация в стране сейчас не самая простая. Скажем так, всё громче звучат мнение разных людей, что государственные деньги, причём, немаленькие деньги, вкладываются в футбол, который много радости не приносит последнее время. Конечно, до полного отказа от финансирования дело вряд ли дойдёт, но даже если бюджет сократится наполовину, это будет серьёзный удар по команде", - сказал Николаев.
Напомним, что "Газпром" владеет "Зенитом" с конца 2005 года.
В текущем розыгрыше РПЛ "сине-бело-голубые" уверенно лидируют, опережая "Локомотив" и "Краснодар" на 9 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20