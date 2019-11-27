Бывший защитник "Зенита" Константин Лепёхин высказался по поводу оскорблений в адрес форварда петербургского клуба Артема Дзюбы. Об этом сообщает "Чемпионат".

"На Дзюбу эта история с болельщиками по-любому повлияет. Такое поведение на трибунах и травля абсолютно неприемлемы. Это касается всех футболистов, не только Дзюбы. Артём - лицо нашего футбола, человек, которого в Европе знают, в отличие от многих других. Если есть группа недовольных людей, на публику такое лучше не выносить. Надеюсь, это только раззадорит и подстегнёт Артёма", - сказал Лепёхин.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Зенит" - "Лион" состоится сегодня, 27 ноября. Начало - в 20:55 (мск).

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