Экс-игрок "Зенита": "Дзюба - очень позитивный парень, его шутки никогда не были злыми"

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Экс-игрок "Зенита": "Дзюба - очень позитивный парень, его шутки никогда не были злыми"

Экс-игрок "Зенита" Басель Абдулфаттах рассказал, с кем из нынешних футболистов он вышел бы на поле. Об этом сообщает "Спорт уик-энд".

"Не только с Дзюбой, но и с Кокориным, и с Мамаевым. Артём всё время юморил. Очень позитивный парень, его шутки не были злыми. Но Дзюба на два года старше, в том возрасте это большая разница, у них своя компания. Мамаев? Он мне показался немного надменным, но это оценочное суждение, мы же с ним близко не были знакомы. Кокорин показался добрым парнем, они со Смоловым вместе всё время ходили", - сказал игрок.

Абдулфаттах - воспитанник "Кировца", СДЮШОР и "Смены". С 2008 по 2011 год он выступал за молодежный клуб "Зенита".

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