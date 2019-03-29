Экс-игрок "Зенита": "Дзюба - очень позитивный парень, его шутки никогда не были злыми"
Экс-игрок "Зенита" Басель Абдулфаттах рассказал, с кем из нынешних футболистов он вышел бы на поле. Об этом сообщает "Спорт уик-энд".
"Не только с Дзюбой, но и с Кокориным, и с Мамаевым. Артём всё время юморил. Очень позитивный парень, его шутки не были злыми. Но Дзюба на два года старше, в том возрасте это большая разница, у них своя компания. Мамаев? Он мне показался немного надменным, но это оценочное суждение, мы же с ним близко не были знакомы. Кокорин показался добрым парнем, они со Смоловым вместе всё время ходили", - сказал игрок.
Абдулфаттах - воспитанник "Кировца", СДЮШОР и "Смены". С 2008 по 2011 год он выступал за молодежный клуб "Зенита".
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|41
|2
|ЦСКА Москва
|20
|36
|3
|Локомотив Москва
|20
|35
|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
|27
|9
|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11