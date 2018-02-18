Экс-игрок "Зенита": "Если пройдет дальше "Селтик", то, наверное, перестану на футбол ходить"

Экс-игрок "Зенита" Борис Чухлов прокомментировал результат первой игры 1/16 финала Лиги Европы с "Селтиком" (0:1).

"Хочется, чтобы "Зенит" выиграл. Если пройдет дальше "Селтик", то, наверное, перестану на футбол ходить. Сколько можно вкладывать в этот клуб, покупать футболистов, а толку никакого?

И обратите внимание, из года в год - одно и то же происходит. Из группы выходим "на ура", закидываем всех шапками, а в первом раунде плей-офф не можем решить вопросы" - приводят слова Чухлова российские СМИ.

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