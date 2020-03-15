Экс-игрок "Зенита" Гарай заразился коронавирусом

Защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай сдал положительный тест на коронавирус.

"2020 год для меня начался плохо. Мой тест на коронавирус оказался положительным, однако чувствую себя хорошо. Теперь нужно обратить внимание на рекомендации врачей. Сейчас я на карантине", - заявил Гарай.

Напомним, что аргентинец с 2014 по 2016 год выступал за "Зенит".

В этом сезоне Гарай провел 23 матча, однако результативными действиями не отличился.

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