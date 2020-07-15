Экс-игрок "Зенита" Халк покинет чемпионат Китая

Нападающий "Шанхай Шанга" Халк рассказал, что хочет покинуть китайский клуб. Об этом сообщает Globo Esporte.

"В декабре заканчивается мой контракт. На встрече с руководством я сказал, что не хочу продлевать соглашение. Предложений сейчас много из нескольких стран. Есть отличные клубы в Европе и Бразилии. Даже из Китая есть предложения, но здесь я не хочу больше играть", - рассказал футболист.

Напомним, в китайский клуб 33-летний футболист перешел из "Зенита" в 2016 году.

А еще: "Бенфика" обыграла "Виторию", не позволив "Порту" досрочно оформить чемпионство | http://soccernews.ru