Экс-игрок "Зенита" Халк покинет чемпионат Китая

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Экс-игрок "Зенита" Халк покинет чемпионат Китая

Нападающий "Шанхай Шанга" Халк рассказал, что хочет покинуть китайский клуб. Об этом сообщает Globo Esporte.

"В декабре заканчивается мой контракт. На встрече с руководством я сказал, что не хочу продлевать соглашение. Предложений сейчас много из нескольких стран. Есть отличные клубы в Европе и Бразилии. Даже из Китая есть предложения, но здесь я не хочу больше играть", - рассказал футболист.

Напомним, в китайский клуб 33-летний футболист перешел из "Зенита" в 2016 году.

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