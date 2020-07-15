Экс-игрок "Зенита" Халк покинет чемпионат Китая
Нападающий "Шанхай Шанга" Халк рассказал, что хочет покинуть китайский клуб. Об этом сообщает Globo Esporte.
"В декабре заканчивается мой контракт. На встрече с руководством я сказал, что не хочу продлевать соглашение. Предложений сейчас много из нескольких стран. Есть отличные клубы в Европе и Бразилии. Даже из Китая есть предложения, но здесь я не хочу больше играть", - рассказал футболист.
Напомним, в китайский клуб 33-летний футболист перешел из "Зенита" в 2016 году.
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|Команда
|М
|О
|1
|Tianjin Quanjian
|30
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|2
|Гуйчжоу Чжичэн
|30
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|3
|Qingdao Huanghai
|30
|59
|4
|Шаанси Чанба
|30
|49
|5
|Далянь Ифан
|30
|45
|6
|Хубеи Люйин
|30
|43
|7
|Бейджин Баси
|30
|41
|8
|Nei Mongol Zhongyou
|30
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|9
|Шенджен Руби
|30
|40
|10
|Нанчанг Баи
|30
|40
|11
|Xinjiang Tianshan
|30
|39
|12
|Meizhou Hakka
|30
|39
|13
|Далиан Итенг
|30
|38
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|Dalian Transcendence
|30
|38
|15
|Циндао Джонун
|30
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|Хунан Сиантао
|30
|12