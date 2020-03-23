Экс-игрок "Зенита" Халк женился на племяннице бывшей супруги

Экс-игрок "Зенита" Халк, который выступает за китайский "Шанхай СИПГ", женился на племяннице своей бывшей супруги Ирэн Анжело.

Бразильский футболист после 12 лет отношений развелся со своей супругой Ирэн в июле 2019 года. Он брака у него осталось трое детей.

Зимой 2019-го стало известно, что 33-летний игрок встречается с племянницей бывшей жены - 31-летней Камилой.

В инстаграме пара опубликовала ряд совместных фотографий, на которых можно заметить обручальные кольца.

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